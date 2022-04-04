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روسيا ردًا على دعوة بايدن بإقامة محاكمة بشأن أوكرانيا: يجب البدء بالعراق ويوغوسلافيا

07:23 م الإثنين 04 أبريل 2022
روسيا ردًا على دعوة بايدن بإقامة محاكمة بشأن أوكرانيا: يجب البدء بالعراق ويوغوسلافيا

ماريا زاخاروفا

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موسكو - (د ب ا)

ردت وزارة الخارجية الروسية على دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تنظيم محاكمة بشأن أوكرانيا، بأن إجراءات المحكمة يجب أن تبدأ من يوغوسلافيا والعراق.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام: "بايدن يدعو لمحاكمة جرائم الحرب. فكرة عظيمة، دعه يبدأ أولا من قصف يوغوسلافيا واحتلال العراق"،بحسب ما اوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كان بايدن، قد صرح اليوم الاثنين، إنه يسعى لجمع أدلة محتملة من أجل محاكمة محتملة بسبب جرائم حرب، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد الصور التي ظهرت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي وصفتها موسكو بالتي تم إعدادها مسبقا.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "رأينا ما حدث في بوتشا. (بوتين) مجرم حرب. علينا إيجاد المزيد من المعلومات. علينا تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي يحتاجونها للقتال، وعلينا جمع كل التفاصيل التي يمكن الحصول عليها من أجل محاكمة بسبب جرائم الحرب".

كما أشار إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

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