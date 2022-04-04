الخارجية الروسية: موسكو سترد سريعًا على قرارات ليتوانيا ولاتفيا الدبلوماسية

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن رد موسكو على قرارات لاتفيا وليتوانيا بخفض مستوى

العلاقات الدبلوماسية مع روسيا سيتم اتخاذه سريعا، مضيفة أن "إجراءات الاستجابة سيتم اتخاذها في وقت قريب".

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم أعلنت ليتوانيا قرارها بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وطالبت السفير الروسي بمغادرة البلاد، كما استدعت سفيرها من موسكو، وفي وقت لاحق أعلنت لاتفيا قرارات مشابهة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.