التعاون الخليجي يكشف عن تقدم ملحوظ في المشاورات اليمنية بالرياض

الرياض - (أ ش أ):

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المشاورات اليمنية - اليمنية التي تجرى في العاصمة السعودية الرياض.

وقال المنيخر في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين إنه وجد اليوم طرحًا مسئولاً من المشاركين ومن الحكومة اليمنية وتوافق تام.

وأضاف أن مجلس التعاون لن يقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن اليمن جزء أصيل وامتداد لمجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن أبناء اليمن لا يمكن أن يقبلوا إلا بيمن عربي آمن ومستقر، لافتًا إلى أنه حاليًا يتم النقاش مع الحكومة اليمنية حول الشقين الاقتصادي والإغاثي.