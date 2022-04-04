مسؤولون أمريكيون وإسبان يحتجزون يختًا لأحد حلفاء بوتين في مايوركا

مدريد - (د ب أ)

جرى تفتيش واحتجاز يخت فاخر يمتلكه رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسلبيرج في مايوركا بعد عملية مشتركة للشرطة الأمريكية والإسبانية، حسبما أفادت شرطة الحرس المدني.

ويعتبر فيكسلبيرج أحد أكبر الأثرياء الروس وتعرض لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018، بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال وتزوير وثائق، ويرجع ذلك جزئيا إلى محاولاته المزعومة للتحايل على العقوبات من خلال إخفاء شراءه للقارب. ومع ذلك، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه.

وتمت مصادرة ملفات وجهاز كمبيوتر خلال عملية تفتيش اليخت. وتم نشر صور تظهر الشرطة الإسبانية وهي تحمل بنادق هجومية وتقف على رصيف الميناء أمام اليخت الذي يبلغ طوله 78 مترا يحمل اسم "تانجو". كما أظهرت صور أخرى مسؤولون أمريكيون وهو يصعدون إلى اليخت.

وقد صادرت إسبانيا ثلاثة يخوت حتى الآن في إطار العقوبات الغربية ضد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بويتن في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير.