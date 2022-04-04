متحدث بريطاني: هناك المزيد للقيام به إزاء معاقبة روسيا ومساعدة أوكرانيا عسكريا

لندن- (د ب أ):

قال ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للصحفيين إنه لايزال هناك المزيد لفعله بشأن العقوبات ضد روسيا وتوصيل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بلين إن صور الحرب التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع هي "دليل آخر على أن بوتين وجيشه يرتكبان ما يبدو أنها جرائم حرب في أوكرانيا".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر محكمة مختصة، وليس الحكومة البريطانية، مسألة ارتكاب إبادة جماعية".

ورفض القول ما هي "المعدات المحددة" التي قد ترسلها المملكة المتحدة لأوكرانيا. وأضاف أن المملكة المتحدة سوف تقدم مساعدة "دفاعية" ولكنها لا تريد أن يتم اعتبار أنها "تصعد" الوضع.

وتابع "سوف نواصل التحدث مع حلفائنا بشأن كيف يمكن أن نمضي أكثر بالاتفاق (مع الجميع) قدر المستطاع لمواصلة زيادة الضغط. ونحن نعلم أن لهذا أثر كبير على آلة الحرب الروسية وعلى اقتصادها".