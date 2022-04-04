الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

عمان- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعيا إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكد "أبو الفول" أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.