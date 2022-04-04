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تقرير: العثور على 340 جثة بعد وقوع مذبحة بالقرب من كييف

01:38 م الإثنين 04 أبريل 2022
تقرير: العثور على 340 جثة بعد وقوع مذبحة بالقرب من كييف

أوكرانيا

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برلين- (د ب ا):

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية أنه تم العثور على نحو 340 جثة عقب وقوع مذبحة نفذتها القوات الروسية في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

وذكرت صحيفة اوكراينسكا برافدا، نقلا عن هيئة معنية بالجنازات القول إنه بحلول وقت متأخر من أمس الأحد، كان قد تم جمع نحو 330 إلى 340 جثة. وأضاف التقرير أن البحث مازال جاريا عن مزيد من الضحايا، حيث تم العثور على بعض الجثث مدفونة في الساحات الخلفية.

وأثارت صور الجثث ، التي تم اكتشافها عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة، الفزع على مستوى العالم، حيث اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مذبحة في البلدة. ونفت موسكو التهمة. ووصفت السفارة الروسية في برلين الواقعة " بأنها من تدبير نظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

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