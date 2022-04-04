استقالة معظم وزراء الحكومة في سريلانكا وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار

كولومبو- (د ب أ):

قدم معظم وزراء حكومة سريلانكا استقالاتهم اليوم الاثنين وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.

ولم يبق بالحكومة سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا دون الاستقالة بعد اجتماع أزمة استمر طوال الليل.

وعلى الرغم من حظر تجوال أمس الأحد، احتج أكثر من 20 ألف شخص في أنحاء البلاد ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

ومن بين الوزراء المستقيلين اثنان من أقارب الرئيس، وهما وزير المالية باسل راجاباكسا ووزير الرياضة نامال راجاباكسا.

يشار إلى أن عائلة راجاباكسا القوية تهيمن على السياسة في سريلانكا منذ فترة طويلة.

كانت الأسابيع الماضية قد شهدت احتجاجات محدود في أنحاء البلاد، مدفوعة بالنقص الحاد في الوقود، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات يوميا. كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد.

جدير بالذكر أن سريلانكا مثقلة بالديون وتحتاج بشكل عاجل إلى الدولار لاستيراد الوقود والغاز والأغذية والأدوية من الخارج.

وطلبت سريلانكا المساعدة من الهند والصين لشراء الأغذية والوقود، كما طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وطالب المتظاهرون خلال الاحتجاجات باستقالة الرئيس وحكومته، قائلين إنهم فشلوا في حل الأزمة. وطالب المحتجون بإجراء انتخابات جديدة.

وحجبت الحكومة أمس الأحد مؤقتا جميع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لمنع حدوث احتجاجات جديدة.