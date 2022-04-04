لرئيس الباكستاني يستشير خان وشريف لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال

كراتشي- (د ب أ):

طلب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، من رئيس الوزراء عمران خان وزعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن طلب الرئيس يأتي بعد يوم واحد من حل مجلس النواب وإقالة خان لحكومته لتجنب التصويت على اقتراح لسحب الثقة.

ويواصل خان مهام رئيس الوزراء حتى يتم تعيين من يخلفه لرئاسة حكومة لتصريف الأعمال.

وسوف يعين الرئيس علوي أيضا رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع خان وشريف.

وفي حالة عدم اتفاق خان وشريف على اسم في غضون ثلاثة أيام، يعود اختيار المرشح للجنة من ثمانية أعضاء في البرلمان.

وسوف يرسل كل من خان وزعيم المعارضة اسمي مرشحين للجنة لشغل منصب رئيس الوزراء.

وحل علوي البرلمان الباكستاني أمس الأحد بعد دقائق من رفض رئيس البرلمان اقتراحا لحجب الثقة لإقالة خان قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته.

ووصف معظم المحامين والخبراء رفض الاقتراح بأنه خطوة غير دستورية.

ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الباكستانية في دستورية ما حدث أمس الأحد في جلسة اليوم الاثنين.

يشار إلى أن باكستان، القوة النووية الواقعة في جنوب آسيا، هي واحدة من الديمقراطيات القليلة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة. ويشوب تاريخها القصير انقلابات متكررة من جانب جنرالات الجيش الأقوياء.