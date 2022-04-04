اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود في القدس الشرقية

القدس المحتلة-(بي بي سي):

وقعت اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية ليلة أمس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة القيام بـ"أعمال شغب ومهاجمة عناصر شرطة"، لافتة إلى أن شرطيا أصيب جراء زجاجة ألقيت على وجهه.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 11 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي جرت في منقطة باب العمود.]

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الموقع والتقى قوات الشرطة المكلفة حراسته.

وأدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس الزيارة التي قام بها الوزير الإسرائيلي.