روسيا وأوكرانيا: وزراء خارجية عرب يتوجهون إلى موسكو ووارسو

موسكو- (بي بي سي):

يتوجه عدد من وزراء خارجية دول عربية إلى موسكو ثم وارسو لإجراء مشاورات مع المسؤولين الروس والأوكرانيين في مسعى للوصول إلى حل سياسي للحرب في أوكرانيا.

ويضم وفد المسؤولين العرب كلا من وزراء خارجية مصر والعراق والجزائر والسودان،إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكانت الجامعة العربية شكلت الشهر الماضي لجنة وزارية تضم الجزائر والسودان والعراق ومصر والأردن والإمارات لبحث الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان أغلبية الدول العربية قد صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن بعضها تحفظ على العقوبات الغربية على موسكو.