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وزيرا دفاع تركيا وأوكرانيا يبحثان عمليات الإجلاء من ماريوبول

12:54 ص الإثنين 04 أبريل 2022
وزيرا دفاع تركيا وأوكرانيا يبحثان عمليات الإجلاء من ماريوبول

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

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أنقرة - (د ب أ)

تبادل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وجهات النظر مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، حول عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الأحد، أن مباحثات أكار ورزنيكوف جاءت في اتصال هاتفي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان أن أكار ورزنيكوف تبادلا وجهات النظر حول عمليات الإجلاء من ماريوبول، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن أكار شدد خلال الاتصال ضرورة إعلان هدنة عاجلة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا، وإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لإجلاء المدنيين.

وأكد أكار أن تركيا ستواصل القيام ما يقع على عاقتها حيال المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها فتحت ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان عبر تليجرام، أن الممر الإنساني تم فتحه لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة.

وذكر أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا.

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