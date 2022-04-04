اشتباكات في باب العامود بالقدس المحتلة

رام الله - (أ ش أ):

اندلعت، الليلة، مواجهات بين عشرات الشبان والمصلين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد استفزازات واعتداءات نفذتها الأخيرة في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا على الأقل.

وامتدت المواجهات باتجاه باب الساهرة وشارع السلطان سليمان، وقامت خلالها قوات الاحتلال بملاحقة الشبان ونصب حواجز عند محيط باب الساهرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز صوب الشبان، بينما اعتقلت شابين من منطقة باب العامود.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 19 إصابة، تم علاج 9 منها ميدانيا، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

واعلن مكتب إعلام الأسرى أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص، الليلة، في ساحة باب العامود، معظمهم تم الاعتداء عليهم بالضرب.

وقام وزير الخارجية الإسرائيليّ يائير لابيد، مساء اليوم، بجولة في ساحة باب العامود، وهو ما استنكرته وزارة الخارجية واعتبرت الوعود التي أطلقها لغلاة المتطرفين اليهود بنشر المزيد من قوات الاحتلال وشرطته في القدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية، تحريضا ضد الفلسطينيين بامتياز.