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الدفاع الروسية تعلن تدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا

12:04 ص الإثنين 04 أبريل 2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في تصريحات أوردته قناة "روسيا اليوم " – مساء اليوم /الأحد/، إن القوات الروسية دمرت 386 طائرة بدون طيار و224 منظومة صواريخ مضادة للجو فضلا عن 1918 دبابة ومدرعة أخرى، بالإضافة إلى 209 راجمات صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن مركز الإنذار وإدارة الطيران وسلاح الجو التابع للقوات الجوية الأوكرانية تم إخراجه عن الخدمة جراء توجيه ضربة إلى مطار فاسيلكوف في مقاطعة كييف.

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