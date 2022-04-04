وزير ألماني يتوقع سرعة تطبيق العقوبات الإضافية على روسيا

برلين - (د ب أ)

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن العقوبات الإضافية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على روسيا، سيتم فرضها سريعا.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الأحد:" سريعا خلال هذا الأسبوع".

وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن حزمة العقوبات التي ستكون الخامسة يمكن أن تشمل تدابير " في النطاق الكامل من العقوبات الشخصية ضد أشخاص آخرين في نظام حكم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، مرورا بسلع تقنية، كما أننا سنلقي نظرة أيضا على السوق المالية مرة أخرى".

وقال هابيك إنه على الرغم من أن ألمانيا لا تتوقع الانفصال عن إمدادات الطاقة من روسيا لكنها "قطعت شوطا جيدا" في الأسابيع الأربعة الأخيرة " والخطوات التالية ستكون عدم ترك الملكية الروسية في البنية التحتية (للطاقة الألمانية) لدى جازبروم أو روزنفت للتعسف الروسي".

وأضاف هابيك:" وهكذا سنضر بنظام الحكم الروسي كما هو مطلوب، وسنمضي هكذا بحيث تتم الخطوات المدروسة وبعد ذلك سيتم تقليل الغاز وتقليل النفط، وهذا يبدو معقولا بالنسبة لي".

وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن "بوتين خسر الحرب عمليا الآن" لكنه ربما يكسب معارك " غير أنه من المستبعد أن يكون قد خدم روسيا وأنه قد خرج قويا من الحرب".