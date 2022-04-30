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محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

11:38 م السبت 30 أبريل 2022
محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الشيخ محمد بن زايد

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أبوظبي - (د ب أ)

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور.

جاءت تصريحات محمد بن زايد خلال استقباله مساء اليوم السبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، حيث بحثا مختلف أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وهنأ محمد بن زايد رشاد العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.

وقال ولي عهد أبوظبي إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويات، مؤكداً ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متينة.

من جانبه أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن شكره وتقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

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