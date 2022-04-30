فلسطين تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وكالات

‏أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، مساء اليوم السبت أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان والاثنين غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

هذا وأعلنت عشر دول عربية أخرى، اليوم السبت، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات رسمية.

وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.