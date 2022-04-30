أوكرانيا: روسيا نهبت مئات آلاف الأطنان من الحبوب

برلين - (د ب أ)

حددت كييف كمية الحبوب التي يزعم أن روسيا نهبتها من المناطق المحتلة جنوبي أوكرانيا وشرقيها.

وقال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي عبر التلفزيون الأوكراني اليوم السبت: "لدينا اليوم عدة حقائق مؤكدة بالفعل أنه تم نقل بضع مئات آلاف الأطنان من مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك".

وكان 5ر1 مليون طن من الحبوب مخزنة لاستخدامها كبذور وكذلك لإنتاج الغذاء في المناطق المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية في كييف اتهمت روسيا أمس الجمعة بالفعل بنهب الحبوب من المناطق الأوكرانية المحتلة.