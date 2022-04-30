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ماكرون يعد زيلينسكي بإرسال المزيد من المساعدات

04:05 م السبت 30 أبريل 2022
ماكرون يعد زيلينسكي بإرسال المزيد من المساعدات

إيمانويل ماكرون

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وكالات

أعلن الإليزيه، اليوم السبت، بعد اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فرنسا سترسل مزيدًا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وفيما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لماكرون على "شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية"، أشار الرئيس الفرنسي "إلى استمرار زيادة الدعم، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد في بيان "تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل القضاء الدولي المتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار العدوان الروسي".

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