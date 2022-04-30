الاتحاد الأوروبي يستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد بكابول

بروكسل - أ ش أ

استنكر الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي استهدف أحد مساجد العاصمة الأفغانية "كابول" أثناء صلاة الجمعة أمس؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.. ناعيًا أسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمُصابين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم السبت، أن الإرهاب لا مكان له في أي دين أو عقيدة، والاتحاد الأوروبي يدين بشدة سلسلة الهجمات الشنيعة والجبانة التي استهدفت المدنيين المتجمعين في سوق أو مدرسة أو مسجد في شهر رمضان المبارك.

وأضاف البيان، أن الزيادة الصارخة في أعمال العنف في أفغانستان تمثل مصدر قلق خطير لجميع الأفغان والمجتمع الدولي..مشيرا إلى أن جميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأقليات العرقية والدينية، يستحقون العيش في أمان، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويدعو الاتحاد الأوروبي سلطات الأمر الواقع الأفغانية إلى ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين الأفغان ومحاسبة المسؤولين، مع ضرورة تنفيذ سياسات وتدابير فعالة لمكافحة الإرهاب تقضي على خطره داخل الأراضي الأفغانية وخارجها.