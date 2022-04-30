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روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية

12:12 م السبت 30 أبريل 2022
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية

القوات المسلحة الروسية

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موسكو - (د ب أ):

ذكرت القوات المسلحة الروسية أن هجمات جديدة بالصواريخ والمدفعية أصابت مئات من الأهداف العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع أن سلاح الجو الروسي دمر أربعة مستودعات ذخيرة ومستودع وقود في الشرق، خلال الليل. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف إن الهجمات "أبادت" أيضا 120 مقاتلا أوكرانيا.

وأصابت المدفعية إجمالي 389 من الأهداف العسكرية الأخرى، خلال الليل، بما في ذلك العديد من مواقع القوات الأوكرانية، بينما أسقط الدفاع الجوي الروسي 18 طائرة بدون طيار.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم وإعطاب أكثر من 2600 دبابة أوكرانية ومركبة مدرعة وحوالي 650 طائرة بدون طيار بالإضافة إلى 142 طائرة و112 مروحية.

ولم يتسن التأكد من تلك المعلومات من مصدر مستقل.

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