أقراص "فايزر" تخفق في منع إصابة مخالطين لمصاب بكورونا

نيويورك - (د ب أ):

قالت شركة فايزر يوم الجمعة إن نتائج الدراسة التي قامت بتقييم أقراص باكسلوفيد الخاصة بالاستخدام الوقائي بعد التعرض لفيروس كورونا، لم تكن ذات دلالة إحصائية.

وأضافت الشركة إنه لم يتم استيفاء نقطة النهاية الأساسية للحد من خطر الإصابة المؤكدة والأعراض الخاصة بكوفيد 19 لدى البالغين الذين تعرضوا للفيروس من خلال المخالطة المنزلية.

وجاءت نتيجة بيانات التحليل بعد إجرائه على 2957 من البالغين.