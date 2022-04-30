زعيم طالبان يوجه رسالة للعالم: اعترفوا بالحكومة الجديدة

كابول - (د ب أ):

جدد الزعيم الأعلى لحركة طالبان، الملا هيبة الله أخوندزاده دعوته للمجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة.

وفي رسالته التي وجهها أمس الجمعة، حث أخوندزاده المواطنين الأفغان الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى وطنهم والعمل من أجل تحقيق الرخاء فيه، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن إمارة أفغانستان الإسلامية أعلنت عن عفو عام لجميع الأفغان، من بينهم المعارضون لحركة طالبان. ودخل قراره بالعفو حيز التنفيذ.

وتابع" بناء على هذا العفو، أدعو مرة أخرى جميع الأفغان للعودة إلى بلادهم والعيش بسلام".

وحذر من أن أي شخص ينتهك العفو أو يحاول شن حرب جديدة ، سيواجه ردا قاسيا، قائلا إن البلاد لن تسمح لأي شخص بزعزعة السلام.

وأكد مجددا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، بروح التعاون بدلا من الضغط.

وحث الزعيم الأعلى لطالبان العالم على الاعتراف بحكومة طالبان لمساعدتها في تسوية المشكلات دبلوماسيا.

وأكد أخوندزاده مجددا التزام إمارة أفغانستان الإسلامية بحماية حقوق الرجال والنساء في أفغانستان، بموجب الشريعة الإسلامية.