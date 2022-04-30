كييف: مقتل 219 طفلا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف - (د ب ا):

كشف مكتب المدعى العام الأوكراني عن قيام القوات الروسية بقتل 219 طفلا في أوكرانيا منذ شن غزوها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال البيان الذي أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية(يوكرينفورم) إن هذه الأرقام ليست نهائية، وإن العمل جار في مناطق القتال النشط في الأراضي المحتلة مؤقتا والتي تم تحريرها.

وإضافة إلى ذلك ، تسببت الهجمات الجوية والقصف المنتظم من جانب القوات المسلحة الروسية التي تستهدف البنية التحتية والمناطق السكنية ، في أضرار لـ1570مؤسسة تعليمية ، من بينها 111 دُمرت بالكامل.

وبحسب بيان لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، قتل 2435 مدنيا وأصيب 2946 آخرين.