أوكرانيا: إجلاء 2694 شخص عبر الممرات الإنسانية في البلاد اليوم

كييف - (أ ش أ):

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، عن إجلاء 2694 شخص عبر الممرات الإنسانية في البلاد اليوم الأحد.

وأضافت فيريشوك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعية حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 469 من سكان ماريوبول سافروا بمركباتهم الخاصة عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك إلى مدينة زاباروجيا.

أوضحت القناة الأمريكية أنه في منطقة لوهانسك وحدها تم إجلاء 1467 شخص، كما وصلت 7 حافلات برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة مانهش اليوم.