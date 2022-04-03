Masrawy logo white

إعلان

روسيا تنفي مسؤوليتها عن قتل مدنيين في بوتشا

09:03 م الأحد 03 أبريل 2022
روسيا تنفي مسؤوليتها عن قتل مدنيين في بوتشا

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

نفت روسيا مسؤولية قواتها عن مذبحة بحق المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية وتقول إن لقطات منتشرة على نطاق واسع لجثث ملقاة في الشوارع يمكن أن تكون مزيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نشر اليوم الأحد أن القوات الروسية غادرت البلدة في منطقة كييف يوم الأربعاء الماضي، وأضاف: "خلال الفترة التي كانت فيها المستوطنة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يعان أي من السكان من أي أعمال عنف".

وتلقي السلطات الأوكرانية باللوم على الجنود الروس الذين احتلوا البلدة حتى وقت قريب، في حين وصفت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم بأنها "حملة إعلامية مخططة" على خدمة الرسائل على تليجرام، وأشارت إلى أن قصف الجيش الأوكراني للبلدة كان يمكن أن يقتل المدنيين، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
بوتشا أوكرانيا قتل المدنيين الحرب الروسية روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي| إعلان عمرو دياب الجديد يثير جدلا.. وخبراء يكشفون مفاجأة في تحليل حركاته
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا