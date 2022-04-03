روسيا تنفي مسؤوليتها عن قتل مدنيين في بوتشا

موسكو - (د ب أ)

نفت روسيا مسؤولية قواتها عن مذبحة بحق المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية وتقول إن لقطات منتشرة على نطاق واسع لجثث ملقاة في الشوارع يمكن أن تكون مزيفة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية نشر اليوم الأحد أن القوات الروسية غادرت البلدة في منطقة كييف يوم الأربعاء الماضي، وأضاف: "خلال الفترة التي كانت فيها المستوطنة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يعان أي من السكان من أي أعمال عنف".

وتلقي السلطات الأوكرانية باللوم على الجنود الروس الذين احتلوا البلدة حتى وقت قريب، في حين وصفت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم بأنها "حملة إعلامية مخططة" على خدمة الرسائل على تليجرام، وأشارت إلى أن قصف الجيش الأوكراني للبلدة كان يمكن أن يقتل المدنيين، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك.