شولتس يعد بفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث بوتشا

برلين - (د ب أ)

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد اكتشاف عشرات القتلى المدنيين في ضاحية بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد دون ذكر تفاصيل:" سنقرر مزيدا من التدابير داخل دائرة الحلفاء في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاونيه سيشعرون بالتداعيات.

وأضاف شولتس: "سنواصل توفير أسلحة لأوكرانيا حتى يمكنها أن تدافع عن نفسها في وجه الغزو الروسي".

وتحدث شولتس عن المشاهد الواردة من بوتشا التي كانت القوات الروسية تحتلها حتى أيام قليلة مضت، وقال "شوارع مكتظة بالجثث وأجساد مدفونة على نحو غير مرضٍ".

في الوقت نفسه، أكد شولتس أن "قتل مدنيين هو جريمة حرب، ويجب علينا أن نكشف ملابسات هذه الجرائم للقوات المسلحة الروسية على نحو لا هوادة فيه".