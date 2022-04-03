Masrawy logo white

إعلان

روسيا : استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية يظهر رغبة بالخضوع للمظلة النووية

08:36 م الأحد 03 أبريل 2022
روسيا : استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية يظهر رغبة بالخضوع للمظلة النووية

قسطنطين كوساتشوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن تصريح بولندا حول استعدادها لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها استفزاز يظهر رغبة في الخضوع للمظلة النووية لواشنطن.

وقال كوساتشوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في 6 من قواعدهم العسكرية في 5 دول أوروبية .. مبينا في الوقت ذاته أن نشر هذه الأسلحة خارج الأراضي الأمريكية يمثل تهديدا لأوروبا، بما في ذلك روسيا.

ورأى أن هذه المبادرة البولندية تبدو ساخرة ومنافقة بشكل خاص، على خلفية قلق الناتو المستمر بشأن الاحتمال الافتراضي لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، وهو ما قاله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ذات مرة ردا على مثل هذه التصريحات الاستفزازية من قبل استراتيجيي حلف الناتو.

وكان نائب رئيس الوزراء البولندي زعيم الحزب الحاكم في وارسو ياروسلاف كاتشينسكي قد أعلن في وقت سابق أن بولندا جاهزة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها.

هذا المحتوى من

Asha

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
قسطنطين كوساتشوف بولندا روسيا نشر أسلحة نووية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي| إعلان عمرو دياب الجديد يثير جدلا.. وخبراء يكشفون مفاجأة في تحليل حركاته
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا