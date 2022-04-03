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العثور على أكثر من 400 قتيل مدني قرب كييف بعد الانسحاب الروسي

08:18 م الأحد 03 أبريل 2022
العثور على أكثر من 400 قتيل مدني قرب كييف بعد الانسحاب الروسي

جنود أوكرانيون يتفقدون آثار القصف الروسي

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كييف - (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية إنها انتشلت جثث 410 مدنيين من منطقة قرب العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية.

وكتبت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "هذا جحيم يجب توثيقه حتى لتتم معاقبة المتوحشين الذين أحدثوا ذلك".

وأضافت أن خبراء الطب الشرعي وغيرهم من المتخصصين كانوا في مكان الحادث لفحص الجثث وبدء التحقيقات.

زكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش استعاد السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة المحيطة بكييف بعد أكثر من خمسة أسابيع من بدء الغزو الروسي.

وتلقي أوكرانيا باللوم في "المذبحة" على القوات الروسية التي احتلت البلدة الصغيرة حتى وقت قريب. ورفضت موسكو هذه المزاعم وأشارت إلى أن اللقطات قد تكون مزيفة.

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