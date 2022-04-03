زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية

كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية لقتلها مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال زيلينسكي لشبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم الأحد: "هذه بالفعل إبادة جماعية. نحن مواطنون أوكرانيون ولا نريد أن نخضع لسياسة الاتحاد الروسي. وهذا هو السبب في تدميرنا ومحونا. وهذا يحدث في أوروبا القرن الـ 21".

وتابع زيلينسكي أن المسؤولية لا تقع فقط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أيضا على الجيش الروسي فيما يتعلق بالفظائع.

وأضاف: "عندما نجد أشخاصا مقيدين خلف ظهورهم ومقطوعي الرأس، لا أفهم".

وذكر زيلينسكي أن واجبه كرئيس هو التفاوض مع بوتين. وقال: "لا توجد طريقة أخرى سوى الحوار إذا كنا لا نريد أن يموت مئات الآلاف أو الملايين".