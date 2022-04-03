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بلينكن يعرب عن صدمته إزاء قتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

07:12 م الأحد 03 أبريل 2022
بلينكن يعرب عن صدمته إزاء قتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شعوره بالفزع من رؤية آثار "الاحتلال الروسي" لمدينة بوتشا الأوكرانية بالقرب من كييف.

وقال بلينكن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا يسعك إلا أن ترى هذه الصور وتستشعر الحزن والألم "، وذلك في الوقت الذي قوبلت فيه لقطات الشوارع التي تصطف على جانبيها الجثث بصدمة في جميع أنحاء العالم.

وأشار بلينكن إلى أن الحكومة الأمريكية خلصت بالفعل الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف: "هذا هو الواقع الذي يحدث كل يوم طالما استمرت وحشية روسيا ضد أوكرانيا. لهذا السبب يجب أن ينتهي الأمر".

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