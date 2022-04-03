اليمن وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع وجهود تحقيق السلام

عدن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، تطورات الأوضاع باليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ونوه الوزير اليمني- خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- بالأجواء الإيجابية التي تشهدها المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المؤمل أن ينتج عنها تحولات إيجابية تساعد على تحقيق السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار بتظافر جهود جميع القوى الوطنية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي اخترقت الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع بداية سريانها واستأنفت عدوانها على محافظة مأرب، لافتا إلى عدم اكتراث الميليشيا بالترحيب الشعبي والدولي بالهدنة فور إعلانها؛ لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية الناتجة عن السلوك العدواني للميليشيا.

وأشار إلى أن رفع الحصار عن مدينة تعز يجب أن يحظى باهتمام أكبر من كافة الدول الفاعلة في الملف اليمني، وفي مقدمتها مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة وقف الجرائم اليومية التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات، بما فيها تلك التي ترزح تحت وطأة ميليشيا الحوثي.

وتطرق الوزير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اليمن في ظل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني، منوها بأهمية دعم الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي الاقتصادي وبما يمكنها من معالجة تلك التداعيات وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كافة الجهود الممكنة؛ للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، مجددا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.