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الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

05:22 م الأحد 03 أبريل 2022
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأمير حمزة بن الحسين

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عمان - (بي بي سي)
أعلن حمزة بن الحسين الاخ غير الشقيق للعاهل الأردني تخليه عن لقب الأمير، وذلك في أخر تطورات الأزمة التي يشهدها الأردن منذ نحو عام وعرفت بـ"الفتنة".
ونشر الأمير السابق رسالة على حسابه على تويتر قال فيها إنه توصل إلى أن قناعته الشخصية "لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الأردن" مؤكدا انه سيبقى "مخلصا لبلاده حسب استطاعته في حياته الخاصة".
وكان حمزة بن الحسين قد نشر مقطعا مصورا في العام الماضي قال فيه إنه موضوع قيد الإقامة الجبرية، في إطار حملة قمع، متهما السلطات الأردنية بـ"الفساد وعدم الكفاءة".
إلا أن الأمير تراجع عن حديثه وبعث لاحقا برسالة اعتذار إلى أخيه الملك عبد الله الثاني.

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