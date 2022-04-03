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إسرائيل تسلم نائب مدير أوقاف القدس قرارا بالإبعاد عن الأقصى

04:58 م الأحد 03 أبريل 2022
إسرائيل تسلم نائب مدير أوقاف القدس قرارا بالإبعاد عن الأقصى

ناجح بكيرات

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القدس- ( د ب أ):

سلمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن "سلطات الاحتلال استدعت بكيرات صباح اليوم وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى ستة أشهر".

وأشارت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يبعد فيها الاحتلال الشيخ بكيرات عن الأقصى، حيث أُبعد عشرات المرات ولمدد متفاوتة".

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