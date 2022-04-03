طالبان تحظر زراعة الأفيون واستهلاك المخدرات

كابول- (بي بي سي):

أصدر هيبة الله أخون زاده، الزعيمُ الأعلى لحركة طالبان المتشددة التي تسيطر على الحكم في أفغانستان منذ الصيف الماضي، أمرا بحظر زراعة مخدر الأفيون في جميع أنحاء البلاد.



وقالت الجماعة في بيان إن أي شخص يخالف الحظر سيتم التعامل معه وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



كما حظر الأمرُ الصادر أي تصدير أو استيراد ونقل لجميع أنواع المخدرات والمسكرات، بما في ذلك الكحول.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه طالبان الحصول على الشرعية الدولية لحكمها بعد استيلائها على السلطة في أغسطس الماضي.



وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أفغانستان توفر بيئة خصبة لزراعة المواد المخدرة خاصة الخشخاش، الذي يستخرج منه الأفيون، وهو المخدر الذي تعد البلاد أكبر متنتج له، وأن زراعة هذا المخدر هي مصدر رئيسي للعمالة في البلاد.