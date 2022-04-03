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الكرملين لا يستبعد المطالبة بالدفع بالروبل مقابل منتجات أخرى

03:18 م الأحد 03 أبريل 2022
الكرملين لا يستبعد المطالبة بالدفع بالروبل مقابل منتجات أخرى

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ):

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن ثقته في أن نظام المطالبة بالمدفوعات بالروبل عن الغاز الروسي سوف يتوسع في المستقبل ليشمل منتجات أخرى تصدّرها روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول بشأن الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي الذي يتم تصديره، إن "المشترين "سيدفعون باليورو كما اعتادوا ... إلا أنه سيتم تسليم المدفوعات في النهاية للبائع، وهو جازبروم، بالروبل تحديدا، عن طريق شراء روبل روسي بعملات اليورو".

ووصف الأمر بأنه "نموذج مبدئي لنظام" بمدفوعات الروبل. وأضاف :"ليس لدي شك في أنه في المستقبل، سيمتد النظام لمجموعاتٍ جديدة من المنتجات. وسيتم استخدامه بشكل متزايد في علاقاتنا التجارية الخارجية".

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