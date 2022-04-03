عمدة كييف يتهم روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية

برلين- (د ب ا):

بعد انسحاب القوات الروسية من منطقة حول العاصمة الأوكرانية كييف، أثارت صور لأشخاص مقتولين في بلدة بوتشا التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها غضبا جديدا.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الأحد" ما حدث في بوتشا وضواحي أخرى من كييف لا يمكن وصفه إلا أنه إبادة جماعية".

وفي نفس الوقت، حمل الرئيس الروسي فلادمير بوتين المسؤولية شخصيا. وقال " هناك جرائم حرب قاسية بوتين مسؤول عنها. تم قتل المدنيين وأيديهم مكبلة".

ونشر ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني صورة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا تم قتلهم. وتظهر في إحدى الصور رجل ويديه مكبلة. ولم يتسن التأكد من صحة الصور. وتظهر في صورة أخرى جثث في الشوارع. وعلق بودولياك قائلا" جحيم القرن الـ21 ".

وأضاف" بالنسبة للعالم بأكمله وألمانيا على وجه الخصوص يوجد رد فعل واحد: لا يجب إرسال سنت إلى روسيا بعد الأن، هذه أموال دم تستخدم لذبح الأشخاص". وقال إنه يجب فرض حظر على الغاز والنفط الروسي فورا.

ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية في موسكو على الاتهامات.