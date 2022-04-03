الرئاسة الروسية: فرض عقوبات على بوتين أمر غير عقلاني

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه لم يكن أحد يتصور قبل بضع سنوات أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير عقلاني.

وقال بيسكوف -في مقابلة مع قناة "روسيا 1" اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد توقع حدوث مثل هذا الموقف بين روسيا والاتحاد الأوروبي قبل بضع سنوات-: " لا، لم أتصور ذلك، لا أحد يستطيع أن يتخيل موقفا تُفرض فيه عقوبات على رؤساء الدول، فهذا لا يحدث عادة"، لافتا إلى أنه اتضح أن الغرب مستعد للإقدام على أي جنون.

وأضاف بيسكوف أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعجل بتآكل الثقة في الاحتياطي العالمي من الدولار واليورو، موضحًا أن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي في ظل زيادة عدد الدول، التي تدرس خيارات تسوية المبادلات بالعملات المحلية.

وقال إن سياسة العقوبات الغربية تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو وهما محور التعاملات المالية الدولية.. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية"، مشيرا إلى أن هذه العملية سوف تتزايد ولا يمكن إيقافها. وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: "أن الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيصل إلى مرحلة يتشكل فيها نظام جديد للإدارة النقدية".