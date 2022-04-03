وزير النقل: دخول "برج طنطا" الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية بين (طنطا - بركة السبع) والمسافة الأوتوماتيكية بين (طنطا - كفر الزيات) في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم.

وقال الوزير - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) يجري تنفيذه حاليًا من خلال شركة تاليس الاسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (هذا أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون 199 كم في الخدمة من إجمالي 208 كم.

وأضاف أن المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًا - 15 برجًا ثانويًا - 80 مزلقانا) وتم حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و 14 برجًا ثانويًا و78 مزلقانا.

ولفت إلى أن برج إشارات طنطا يتحكم في 101 سيمافور ضوئي و126 موتور تحويلة و8 مزلقانات، مشيرًا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتابع أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.​