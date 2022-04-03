سفير بولندا في بغداد يؤكد استعداد بلاده لمواصلة دعم القوات العراقية

بغداد- (أ ش أ):

أكد سفير بولندا في العراق مارتشين كوبياك اليوم الأحد استعداد بلاده لمواصلة الدعم الذي تقدمه للقوات العراقية على مستوى الاستشارة والتدريب.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أبرز الإنجازات التي حققتها قوات جهاز مُكافحة الإرهاب العراقية في حربها ضد المجاميع الإرهابية.

من جانبه، أشار رئيس جهاز مكافحة الارهاب العراقي إلى أن أبواب الجهاز مفتوحة لدول العالم لنقل الخبرات والتجربة والمناهج العسكرية المُختصة بحرب المُدن وغيرها.