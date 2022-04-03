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الدفاع الجوي الأوكراني يعلن إسقاط صاروخي كروز روسيين جنوبي البلاد

01:15 م الأحد 03 أبريل 2022
الدفاع الجوي الأوكراني يعلن إسقاط صاروخي كروز روسيين جنوبي البلاد

أوكرانيا

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كييف- (أ ش أ):

أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، صاروخين روسيين من طراز "كروز"، في جنوب أوكرانيا.

وجاء في تقرير نشرته قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية: "هذا الصباح، في جنوب البلاد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية صاروخي كروز روسيين في أراضي منطقتي أوديسا وميكولايف"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

كان سلاح الطيران للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلن، أمس السبت، إسقاط 8 أهداف جوية للقوات الروسية عبارة عن طائرتين وطائرة مروحية واحدة وطائرة بدون طيار و4 صواريخ كروز.

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