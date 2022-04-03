إصابة 10 أشخاص في انفجار بسوق صرافة رئيسي في كابول

إسلام آباد-(د ب أ):

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن عشرة أشخاص على الأقل، أصيبوا في انفجار وقع في "سراي شاه زاده" ، أكبر سوق للصرافة في العاصمة الأفغانية.

وأضافت الوزارة التي تسيطر عليها حركة طالبان أن الانفجار وقع عندما ألقى لص قنبلة يدوية بهدف سرقة أموال، مضيفة أن الشرطة تحقق في الحادث.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أرضية السوق ملطخة بالدماء و نقل المصابين إلى المستشفيات.

ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يتزايد عدد الحوادث الأمنية في الدولة التي تمزقها الحرب والتي تسيطر عليها طالبان.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أعلن مسؤوليته مساء أمس السبت عن انفجارين وقعا في ولايتي هيرات وكابول في اليومين الماضيين.

وأصيب شخصان بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة الشرطة الخامسة في كابول أمس السبت والذي تردد أنه استهدف مركبة تابعة لطالبان.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في انفجار مزدوج في ملعب بمنطقة ذات أغلبية شيعية في ولاية "هيرات" أمس الأول الجمعة.