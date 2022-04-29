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البنتاجون يؤكد تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام أسلحة أمريكية في ألمانيا

11:14 م الجمعة 29 أبريل 2022
البنتاجون يؤكد تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام أسلحة أمريكية في ألمانيا

البنتاجون

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وكالات:

أعلن البنتاجون أنه بدأ بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية على أراضي ألمانيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "اليوم بوسعي الإعلان أن الولايات المتحدة بدأت بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الأنظمة الأساسية في القواعد الأمريكية في ألمانيا".

وأضاف كيربي أن هذه التدريبات ستكون امتدادا للتدريبات السابقة على استخدام المدافع، التي جرت "في أماكن أخرى".

وأوضح أن التدريبات على أراضي ألمانيا ستشمل التدريب على استخدام محطات الرادار الجديدة والعربات المدرعة التي تم إدراجها على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

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