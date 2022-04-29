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الطيران الروسي يدمر بصواريخ عالية الدقة 38 منشأة عسكرية أوكرانية

09:37 م الجمعة 29 أبريل 2022
الطيران الروسي يدمر بصواريخ عالية الدقة 38 منشأة عسكرية أوكرانية

إيجور كوناشينكوف

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موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن الطائرات الروسية بصواريخ عالية الدقة دمرت 38 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وقال كوناشينكوف، في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال اليوم، أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 38 هدفا عسكريا لأوكرانيا. من بينها 20 مركزا و 11 منطقة لتمركز المعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع للوقود في منطقة فولنويه بوله، ومحطة رادار في منطقة بيتشينيجي".

كما دمّر الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الجوية الروسية 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك: خمسة مراكز، و13 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 4 مستودعات الأسلحة والصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونويه وبيلوجوريه".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

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