السفير المصري بهولندا يبحث مع مسؤول هولندي التعاون حول قضايا المياه

القاهرة - (أ ش أ):

بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا السفير حاتم عبد القادر، مع المبعوث الهولندي الخاص للمياه هينك أوفينك، أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين حول قضايا المياه وتنسيق المواقف والتعاون في المحافل الدولية ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان، اليوم الجمعة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن السفير المصري استعرض خلال اللقاء أولويات رئاسة واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، ووضع قضايا المياه في القلب من مسائل التغير المناخي، وارتباط ذلك بالأمن الغذائي.

وتناول السفير حاتم عبد القادر مع المبعوث الهولندي أهم ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا في مجال المياه والمشروعات المشتركة بينهما وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من التعاون مع الجانب الهولندي في مجال إدارة المياه.