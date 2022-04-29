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الأمم المتحدة: لن نستسلم وسنضاعف الجهود لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا

07:57 م الجمعة 29 أبريل 2022
الأمم المتحدة: لن نستسلم وسنضاعف الجهود لإنقاذ الأرواح في أوكرانيا

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (أ ش أ):
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم/الجمعة/، على أن الأمم المتحدة ستضاعف جهودها لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية في أوكرانيا.
وأثنى جوتيريش - في تغريدة له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - على الشعب الأوكراني، قائلاً : "لقد تأثرت بصمود وشجاعة شعب أوكرانيا، رسالتي إليهم بسيطة: لن نستسلم".
وأضاف المسئول الأممي، أن الأمم المتحدة سوف "تضاعف جهودها لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة البشرية، في هذه الحرب، كما في جميع الحروب ، يدفع المدنيون بشكل دائم الثمن الأكبر".
ويُشار إلى أنه تغريدة جوتيريش قد جاءت بعد زيارته لأوكرانيا ولقاءه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس، كما كان قد زارالعاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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