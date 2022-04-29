"موديرنا" تسعى لتصريح استخدام لقاح ضد "كورونا" للأطفال من عٌمر 6 أشهر

واشنطن- (أ ش أ):

قدمت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال من 6 أشهر إلى أقل من 6 سنوات.

وأعلنت موديرنا - في بيان لها على موقع الشركة الإلكتروني اليوم الجمعة - أن دراسة سريرية شملت حوالي 6700 مشارك في الفئة العمرية أثبتت أن اللقاح فعال وآمن لمثل هؤلاء الأطفال.

واعتمدت الدراسة على إعطاء جرعتين من اللقاح تحتوي كل منهما على ربع الكمية المعطاة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. وتقول موديرنا إن الدراسة أظهرت أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة التي يتم تحفيزها عند الأطفال كانت مشابهة إحصائيا لتلك التي تظهر عند الشباب.

وحللت الدراسة أيضًا العينات التي تم جمع معظمها أثناء موجة متحور أوميكرون. وتقول موديرنا إن فعالية اللقاح كانت 51% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى أقل من عامين و37% لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى أقل من 6 سنوات.

وأفادت الشركة أيضًا إن التأثيرات الصحية على المشاركين كانت "متسقة بشكل عام" مع تلك التي لوحظت عند الأطفال الأكبر سنا والبالغين، مضيفة أنه "لم يتم تحديد مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة".

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاح موديرنا لمن هم في سن 18 عاما أو أكبر، كما أنها تدرس ما إذا كان يجب السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ للفئات العمرية الأخرى.