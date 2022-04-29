أفغانستان: قتلى في انفجار استهدف مسجد في العاصمة كابول

كابول- (أ ف ب):

وقع انفجار في مسجد سني في العاصمة الأفغانية الجمعة ما أدى إلى مقتل نحو عشرة أشخاص، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية.



شهدت أفغانستان تفجيرات دامية في الأسبوعين الماضيين، تبنى بعضها تنظيم الدولة لإسلامية وأوقعت عشرات القتلى.



وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة باسم الله حبيب لوكالة فرانس برس إن "الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة وفيما كان المصلون يؤدون شعائر"، مضيفا أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.



ونقل الجرحى في سيارات إسعاف إلى مستشفى في وسط كابول، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

ورفض عناصر طالبان الموجودون في المستشفى السماح بدخول الصحافيين.