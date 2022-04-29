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داعش يتبنى تفجيرين في مزار شريف شمال أفغانستان

04:46 م الجمعة 29 أبريل 2022
داعش يتبنى تفجيرين في مزار شريف شمال أفغانستان

انفجار بمدينة مزار شريف الأفغانية

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وكالات:

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تفجيرين في شمالي البلاد أمس، استهدفا عرقية الهزارة الشيعية.

وقال تنظيم "داعش" في بيان، إن 30 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجومين.

وأسفر التفجيران بسيارتين مفخختين، في مزار شريف عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وفقا لمسؤولين محليين في حركة "طالبان".

ووقع أسوأ تفجير من هذا النوع الأسبوع الماضي أيضا في مزار شريف، عندما أسفر انفجار قنبلة قوية عن مقتل 33 مصليا، فضلا عن طلاب مدرسة دينية مجاورة.

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