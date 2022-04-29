رئيس إندونيسيا: زيلينسكي مدعو لقمة العشرين وبوتين سيشارك

جاكرتا- (د ب أ):

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الجمعة إن بلاده، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، المتقدمة والناشئة، وجهت دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة العام الجاري.

وقال جوكو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على حضور القمة.

ومن المقرر عقد قمة العشرين في منتجع جزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر.

وذكر جوكو في خطاب نشره موقع يوتيوب: "نعلم أن مجموعة العشرين لديها دور المحفز في تعافي الاقتصاد العالمي، ويؤثر شيئان على تعافي الاقتصاد العالمي هما كوفيد- 19 والحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "دعوت الرئيس زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين في هذا السياق"، مشيرا إلى مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي أمس الأول الأربعاء.

وكتب زيلينسكي عبر موقع تويتر عن الدعوة بعد المحادثة الهاتفية.

ورفض جوكو طلبا من زيلينسكي بأن ترسل إندونيسيا أسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضح جوكو: "لقد أخبرته أنه بموجب دستورنا والسياسة الخارجية غير المنحازة، لا يمكننا أن نرسل أسلحة إلى دول أخرى، لكننا مستعدون لإرسال مساعدات إنسانية".